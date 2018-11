„Man muss nicht in Wölbling geboren sein, um Wölbling zu lieben“ – das steht auf einem Blatt Papier in einer Flaschenpost, die an alle Haushalte in der Gemeinde geht.

Diese besondere Post kommt von dem Geschäftsführenden VP-Gemeinderat Peter Hießberger. Mit Politik hat diese spezielle Post aber nichts zu tun. Hießberger hat etwas ganz anderes damit im Sinn. Wichtig ist es ihm, den Zusammenhalt in der Gemeinde – über alle Parteigrenzen hinweg – zu stärken und auf die Besonderheiten im Ort hinzuweisen. Insgesamt 1.200 Flaschen mit Briefen und Einkaufswagerl-Chips hat er dafür an alle Haushalte verteilt. „Mir tut schon die Hand vom Unterschreiben der Briefe weh“, schmunzelt Hießberger. Was er außerdem betont: „Ich habe alles aus eigener Tasche bezahlt. Es ist auch nirgendwo ein Parteilogo zu finden.“

„Das ewige Anpatzen bringt nichts. Besser ist es, Gemeinsames vor Trennendes zu stellen.“ Peter Hießberger

Sein Ziel ist es, dass auf kurz oder lang alle in Wölbling sagen: ‚Ja, ich bin ein Wölblinger Original‘. Hießberger betont auch, dass jeder ein Wölblinger Original sein kann: „Egal, ob man erst vor Kurzem zugezogen ist, oder schon immer hier gewohnt hat.“ Der Gemeinde ein positives Image zu verleihen, und stolz zu sein, dass man in Wölbling wohnt, will Hießberger damit erreichen.

Bestärkt mit der Initiative zu starten, hat ihn die jüngste Gemeinderatssitzung, in der vor allem SP und Liste MITeinander-Mandatare heftig diskutierten. „Das ewige Anpatzen bringt nichts. Besser ist es, Gemeinsames vor Trennendes zu stellen.“

Für die Briefe in der Flaschenpost hat er, gemeinsam mit seiner Frau Sonja, sogar ein eigenes Logo kreiert. Darauf zu sehen sind Kirche, Prangermann und eine Weintraube – verpackt in ein Herzfrequenz-Symbol, „ganz nach dem Motto ‚Mein Herz schlägt für Wölbling‘“. Demnächst soll es auch eigene Bierdeckel damit geben.

Idee von Altlengbachs Bürgermeister abgeschaut

Die Idee zum eigenen Logo hat sich Hießberger vom Altlengbacher VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer abgeschaut. „Er war mein Schulkollege in Wieselburg und vor der Gemeinderatswahl 2015 gab es T-Shirts mit ‚Altlengbach-Lover‘, die sind mir in Erinnerung geblieben.“ Passend zur Flaschenpost gibt es eine eigene Facebook -Seite

(www.facebook.com/WoelblingerOriginal). Auf dieser sollen Neuigkeiten der Gemeinde präsentiert werden. „Die Seite soll eine Mischung aus Unterhaltung und Info sein.“ Hießberger könnte sich außerdem vorstellen, auch „Wölblinger Originale“ dort zu präsentieren. Vorrangiges Ziel sei es aber, gemeinsam Projekte zu finden, die für Wölbling umgesetzt werden. Wie diese aussehen sollen will Hießberger noch nicht verraten. „Die Bevölkerung soll eingebunden werden, ich habe natürlich einige Vorstellungen, will aber nichts vorgeben.“