„Es wird nie klar sein, wer in der Causa Kanalbau schuld ist“, betonte SP-Bürgermeisterin Karin Gorenzel bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wölbling. Seit einigen Jahren gibt es Probleme mit einem zu niedrigen Grundwasserspiegel in der Katastralgemeinde Hausheim – in einer Seitenstraße Richtung Ambach. Diese Probleme werden in Zusammenhang mit dem Kanalbau in den Jahren 2011/2012 gebracht. Laut Gorenzel hätten sich aber beispielsweise auch die Niederschlagsverhältnisse geändert.

Seit dem Kanalbau haben die Familien Haftner und Nolz jedenfalls Schwierigkeiten damit, ihre landwirtschaftlichen Betriebe mit ausreichend Wasser zu versorgen. „Wir haben einen Schweinemastbetrieb und brauchen daher viel Wasser für die Tiere“, erklärt Günther Haftner im NÖN-Gespräch. Der Landwirt hat deshalb einen Brunnen samt Pumpe um 17.000 Euro errichten müssen.

Weil er dafür eine Entschädigung haben wollte, hat er sich ans Land gewandt. Nach einigen Gesprächen und einem Lokalaugenschein, gab es jetzt eine Entscheidung über die Höhe der Entschädigung. Sie wurde einstimmig beschlossen: Die Familien Haftner und Nolz bekommen insgesamt 9.000 Euro. Familie Haftner bekommt 5.000 Euro, Familie Nolz 4.000 Euro. Die Gemeinde beteiligt sich mit 3.000 Euro, jeweils 3.000 Euro übernehmen auch die Baufirma Lehner und Architekt Riesenhuber, die beim Projekt Kanalbau beteiligt waren.

„Weil sich kein Schuldiger finden lassen konnte und weil wir keinen langwierigen Prozess wollen, sind wir mit der Höhe der Entschädigung einverstanden“, sagt Günther Haftner, für den die Sache abgeschlossen ist, wenn das Geld auf seinem Konto ist.