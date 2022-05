Es geht Schlag auf Schlag: Herzogenburg wächst

Werbung

In der Siedlung im Norden der Stadt, in der Propst-Clemens-Moritz-Straße – zwischen Traismaurer und Kremser Straße –, geht es Schlag auf Schlag. Seit im Juni 2017 der erste Bauteil mit 24 Einheiten, aufgeteilt auf drei Häuser, übergeben wurde, kamen jedes Jahr zwischen 21 und 30 Wohnungen dazu.

Insgesamt entstehen dort 160 Wohnungen. Der vierte Bauteil nördlich der Propst-Clemens-Moritz-Straße ist inzwischen abgeschlossen und in der Vorwoche ging der Spatenstich mit Bürgermeister Christoph Artner und Bundesrat Florian Krumböck für den fünften Teil über die Bühne.

Die NÖ gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft für Arbeiter und Angestellte (NGB) errichtet auch hier wieder mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung eine weitere Anlage mit 36 Wohnungen in Miete mit Kaufrecht.

Fernwärme und Photovoltaikanlage

Die gesamte Wohnhausanlage wird in Niedrigenergiebauweise samt kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Beheizung und Warmwasserversorgung erfolgt durch Fernwärme, zusätzlich kommt eine Photovoltaikanlage zur Ausführung. Das Stiegenhaus wird barrierefrei ausgestattet und ein Personenaufzug eingebaut.

Die Zwei-, drei- und Vierzimmerwohnungen haben eine Wohnnutzfläche von rund 61 bis 92 Quadratmeter, jede Wohneinheit erhält einen Balkon oder eine Terrasse – die Erdgeschosswohnungen haben Eigengärten. Insgesamt werden 48 Pkw-Stellplätze mit Carports hergestellt. Neben Abstellräumen für Fahrräder und Kinderwagen wird es auch ein Kinderspielplatz geben.

Die voraussichtliche Fertigstellung wird im Herbst nächsten Jahres erfolgen.

Gemeinsam mit den Einfamilienhäusern in der anschließenden Bertl-Rumpler-Gasse, die in den vergangenen Jahren förmlich aus dem Boden geschossen sind, entstand hier eine attraktive Wohngegend, in der es inzwischen auch einen Nahversorger, einen praktischen Arzt und ein Frisörgeschäft gibt.

