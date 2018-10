Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig einen richtungsweisenden Beschluss gefasst. Auf Grundstücken im gesamten Gemeindegebiet mit Ausnahme von Herzogenburg und Oberndorf/Ebene dürfen sich künftig nur drei Wohneinheiten befinden. Damit soll großvolumigem Wohnbau in den ländlich dominierten Katastralgemeinden ein Riegel vorgeschoben werden, um ihren bisherigen Charakter beizubehalten.

„Moderate Verdichtung ja, sie kann auch zur Revitalisierung alter Ortskerne beitragen, aber nichts, was darüber hinausgeht“, erläuterte SP-Bürgermeister Franz Zwicker, der den erkrankten Ausschussvorsitzenden Stadtrat Horst Egger (Grüne) vertrat. Warum die Ausnahme für Oberndorf/Ebene und Herzogenburg gilt? Weil sie die Siedlungszentren der Stadt sind.

Immenses Interesse an neuen Bauparzellen

Von der neuen Regelung noch nicht betroffen ist ein großvolumiger Wohnbau, den die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen in Ossarn errichtet. Die Stadtgemeinde hat ein 3.291 Quadratmeter großes Grundstück an die Genossenschaft zum Preis von 164.550 Euro, das sind 50 Euro pro Quadratmeter, veräußert. Nach dieser Fertigstellung dieses Baus gilt auch in Ossarn die neue Regelung.

Wie groß das Interesse an Baugründen ist, zeigt die Vergabe von acht Bauparzellen in der Bertl-Rumpler-Gasse im Norden der Stadt durch den Gemeinderat. Die etwa 700 Quadratmeter großen Parzellen wurden um rund 52.500 Euro verkauft. Der Andrang im Vorfeld war derart enorm, dass die Gemeinderäte die Frist für die Verbauung änderten. Der Baubeginn muss innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgen, binnen fünf Jahren ist das Objekt fertigzustellen. Passiert dies nicht, fällt die Parzelle wieder an die Stadtgemeinde.