Die neue Siedlung im Norden der Stadt wächst rasant, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Nachdem Anfang Mai der dritte Bauabschnitt fertiggestellt und die Schlüssel für 19 Wohnungen und eine Arztpraxis übergeben wurden, steht schon das nächste Ereignis bevor: Diesen Mittwoch gibt es bereits die Gleichenfeier für den Bauabschnitt vier, nördlich der Propst-Clemens-Moritz-Straße – und auch die Arbeiten für die Spar-Filiale südlich davon wurden bereits aufgenommen.

Gleichenfeier steht am Programm

Da die Firma Spar schon in diversen Druckmedien Inserate für neues Personal geschalten hat, dürfte es doch bis Ende des Jahres mit dem neuen Einkaufstempel etwas werden, sodass nicht nur die Bewohner der neuen Siedlung, sondern auch viele ältere Menschen im Norden der Stadt nicht mehr bis in den Süden wandern müssen. Besonders für betagtere Herzogenburger, die auf einen Rollator angewiesen sind, ist es bis in das Einkaufszentrum Süden – nachdem es im Stadt-Inneren ja keinen Nahversorger mehr gibt – schon fast ein Halbtagesausflug.

Bis alle geplanten Bauabschnitte fertig sind, werden dort rund 160 neue Wohneinheiten entstehen. Gemeinsam mit den neuen Einfamilienhäusern entlang der Bertl Rumpler-Gasse werden in der Siedlung bis zu 400 Menschen eine Heimat finden.