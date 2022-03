Die Märchenstunden eines „Kriminaltouristen“ vor Gericht

„Sie sind ein Kriminaltourist und extra ins Bundesgebiet eingereist, um hier Straftaten zu begehen“, liest die Richterin dem Angeklagten am Ende eines knapp vierstündigen Schöffenprozesses am Landesgericht St. Pölten die Leviten. Zuvor hat der 31-Jährige mit einer Vielzahl von Schutzbehauptungen wortreich versucht, seine Unschuld zu beteuern; Märchenstunden, wie sich schließlich herausstellte.

Doch es steht fest: Der italienische Staatsbürger kutschierte zwei Wohnhaus-Einbrecher zu den Tatorten in Ossarn, Spratzern, Ybbs, Mönichkirchen und St. Georgen/Attergau (OÖ). Mehr noch: Er organisierte für die beiden noch immer flüchtigen Albaner Unterkünfte in Wien und überwies die Beute in die Heimat, was Kriminalisten lückenlos nachweisen konnten.

Im Visier hatten die Täter Bargeld und Schmuck, die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Eines der Opfer, und das ist das wahre Drama, hat seit dem Einbruch derartige psychische Probleme, dass es dem Angeklagten nicht im Zeugenstand gegenübertreten kann.

Der verheiratete Familienvater (drei Kinder) will einer Tschechin aus der Nähe von Amstetten bei Übersiedlungstätigkeiten behilflich und daher extra täglich von Wien ins Mostviertel gependelt sein. Die Albaner habe er mitgenommen, aussteigen und bei der Rückfahrt wieder einsteigen lassen. Was das Duo in der Zwischenzeit gemacht hat, davon habe er keinen Schimmer gehabt.

In Ybbs wurde der Mann von der Exekutive im Fahrzeug in Tatort-Nähe entdeckt, worauf er sich schlafend stellte. Das sei tatsächlich so gewesen, meinte der Angeklagte. Vor der Fahrt habe er ein Medikament eingenommen, dessen Wirkung sich einstellte. Ein ausgedehnter Schlaf sei die Folge gewesen.

Und die Überweisungen? Das Geld stamme von der Verwandtschaft in Deutschland, er sollte für sie ein Auto ankaufen.

Bedingte Haftstrafe in Deutschland

Apropos Deutschland: Weil der Italiener gemeinsam mit einem der Albaner in zwei Häuser bei Stuttgart eingebrochen ist, wurde er vom Landgericht Marbach/Neckar zu eineinhalb Jahren bedingter Haft verurteilt. Zu den Coups gibt es ein Geständnis, doch er sei von seinem Anwalt schlecht beraten worden: „Der Advokat hat gesagt, wenn ich alles zugebe, komme ich schnell in Freiheit.“

Zu dieser bedingten Haftstrafe kommen in St. Pölten weitere zwei Jahre Haft dazu, weshalb er nun dreieinhalb Jahre gesiebte Luft atmen muss.

Das Urteil ist rechtskräftig, zur Verbüßung der Strafe wird der Mann vermutlich nach Italien abgeschoben.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden