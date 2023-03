„Entscheidung in ersten Minuten“

Einen Bewerbungsworkshop, der vom Elternverein initiiert, von Dagmar Preiss gefördert und von der Sparkasse gesponsert wurde, gab es vor wenigen Tagen für die Schüler der 4. Klassen der Neuen Mittelschule im Sparkassensaal. Dort erhielten die Jugendlichen, die heuer im Sommer die Schule verlassen, Tipps, wie eine Bewerbung für einen Job aussehen soll und was bei Vorstellungsgesprächen wichtig und oft ausschlaggebend ist.

„Die ersten Minuten entscheiden meist, ob es klappt“, wusste die Vortragende Marlene Riesenhuber.

Es gab Probegespräche und auch die richtige Körperhaltung wurde geübt; alles, was über einen Einstieg in den Beruf entscheidend sein kann. Die typischen Berufswünsche, wie sie es früher einmal waren, bei Mädchen Friseurin und bei Buben Kfz-Techniker, stehen bei Schülern nicht mehr so im Vordergrund. Es gibt eine große Palette anderer Berufe, die die Herzogenburger Schüler bevorzugen – wie IT-Techniker, Programmierer, Jurist, Visagistin oder Gartengestalterin.

Berufe, die so wie früher, einmal gelernt und dann sein ganzes Leben ausgeübt werden, gibt es ja fast nicht mehr. Wer heute in einen Beruf einsteigt und Erfolg haben will, muss damit rechnen, sein ganzes Leben dazu- oder umzulernen, denn die Zeiten sind einfach schnelllebiger geworden und auch die Technik bleibt nicht stehen.

