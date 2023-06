Herzogenburger Schüler lernten, wie man Fahrräder repariert

Fahrradfahren hat wieder Saison. Das Rad hat einen Patschen? Zu wenig Luft? Kein Problem! Im Bike- Checker-Workshop – von Klimabündnis NÖ durchgeführt und von Radland NÖ gefördert – lernen die Kinder, ihr Fahrrad wieder fit zu machen. Da werden Patschen gepickt, Reifen aufgepumpt, die Sattelhöhe eingestellt oder es wird die Kette gepflegt. Im Idealfall arbeitet dabei jedes Kind am eigenen Fahrrad, maximal jedoch zwei bis drei Kinder an einem Rad.

Auch in der Mittelschule waren vor wenigen Tagen die Bike-Checker zu Gast. Hier schraubten und ölten die Jugendlichen beim Workshop aber nicht nur ihre Räder, sondern reflektierten auch das eigene Mobilitätsverhalten. „Das Durchführen kleinerer Wartungsarbeiten stärkt das Selbstvertrauen der Kinder“, so Bernhard Mayer-Helm vom Klimabündnis NÖ. „Und durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Rad wird das Interesse der Kinder am Radfahren belebt“, fügt sein Kollege Abdul Fakhouri hinzu. Auch soziale Kompetenzen wie Teamwork und Eigenständigkeit der Schüler werden trainiert – der Workshop fördert aber ebenso die Begeisterung für klimafreundliche Mobilität.