Von Kuffern auf die Weltbühne: Gin von Duo prämiert

Im Südtroler Ort Tramin sind im Rahmen der „World-Spirit-Awards“ die weltbesten Spirituosen ausgezeichnet worden. Destillerien aus 15 Nationen stellten sich mit einer unglaublichen Produktvielfalt einer hochkarätigen Fachjury.

Mit dabei waren Bernhard Steyrer und Bernhard Dockner aus Kuffern. Mit zwei Produkten gingen sie ins Rennen um die begehrten Bewertungspunkte – und ernteten zu ihrer großen Freude einen wahren Goldregen.

Der Klassiker b.gin wurde mit Doppelgold prämiert, erhielt den Titel „Spirit of the Year“ in der Kategorie London Dry Gin und holte sich obendrein noch den Gesamtsieg, also den „World Spirit Award 2023“. Die sommerliche Variante b.gin fresh wurde ebenso mit Gold prämiert.

Besonderer Wert wurde auf den Duft und den Geschmack gelegt. Und da gerieten die Jurymitglieder ins Schwärmen: „Meisterwerk eines sortentypischen London-Dry-Gins, schöne Wacholder-Botanical-Balance, intensive Wacholder-Aromatik, viel Zitrusfrische in der Kopfnote“, heißt es etwa beim Duft. Für Doppelgold war natürlich auch der Geschmack verantwortlich: „betörender, cremiger Klassiker am Gaumen, viel animierende Frische, Zirbenzapfen, Koriander, Lavendel, viel Orangenschalen, gekonnte Dosis Wacholderbeeren in der Basis“, heißt es da.

„Die wohl am besten ausgebildeten Jury der Welt hat verkostet und nach den strengen Definitionen mit viel Know-how hart, aber fair bewertet. Nur die Besten der Besten wurden ausgezeichnet“, heißt es von Wolfram Ortner, dem Mastermind des internationalen Wettbewerbs.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.