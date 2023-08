Wölblinger „Urgestein“ feierte 80. Geburtstag

Josef Mitmannsgruber, Altbürgermeister der Marktgemeinde Wölbling, lud zu seiner 80er-Feier in das Heurigenlokal Fink in Unterwölbling. In einer kurzen Rede würdigten geschäftsführender Gemeinderat und ÖVP-Obmann Manuel Erber sowie Reinhold Ruhrhofer die vielen Projekte, die Josef Mitmannsgruber als Bürgermeister umsetzen hatte können. Seit einigen Jahren leitet der Jubilar sehr erfolgreich die Geschicke der Lebenshilfe, Sektion Wölbling. Sein Ehrentag war ein würdiger Anlass, ihm auf das Herzlichste für seinen großen Einsatz für die in Wölbling lebenden Menschen mit Behinderung durch Überreichung eines kleinen Geschenkes zu danken.