Herzogenburgs „Senioren“ jubilierten

Die Ortsgruppe Herzogenburg der „NÖ Senioren“ feierte im Heurigenlokal der Familie Korntheuer in Großhain ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum. Obmann Dieter Pöhlmann begrüßte dazu den Landesobmann Herbert Nowohradsky und die Teilbereichsobfrau Marianne Kattner aus der eigenen Organisation, von der Stadtgemeinde waren die Stadträte Erich Hauptmann und Max Gusel anwesend.

In seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 stellte Pöhlmann ein dichtes Veranstaltungs-, Bildungs-, Kultur-, Gesundheits- und Sozialprogramm vor, das den Mitgliedern nicht nur Vergnügen in Form von Ausflügen und Zusammenkünften gebracht hat, sondern auch zeigte, dass in Zeiten wie diesen Hilfestellungen, Heimatgefühl und das sprichwörtliche Zusammenrücken immer wichtiger werden.

In seiner Ansprache begrüßte Nowohradsky die auch landesweit stark steigende Mitgliederzahl, stellte sich klar auf die Seite der Senioren bei den von der EU-Kommission geplanten Führerschein-Eignungsprüfungen ab 70 Jahren und kritisierte die „Diskriminierung der älteren Generation, obwohl die Unfallstatistiken das Gegenteil beweisen.“ Eigenverantwortung und nicht Fremdbestimmung wäre das Gebot der Stunde, sagte Novohradsky – und überreichte anschließend dem Obmann eine Ehrenurkunde zum 10. Gründungsfest. Auch von Teilbezirksobfrau Marianne Kattner kam ein großzügiges Geschenk. Pöhlmann, der auch St. Pöltner Bezirksobmann der „NÖ Senioren“ ist, wies darauf hin, dass es zwar wichtig ist, zusammen zu feiern, aber noch wichtiger, auch füreinander da zu sein. So würden die „NÖ Senioren“ ihre Aufgabe verstehen.

Als Höhepunkt der Veranstaltung überreichte der Landesobmann den Gründungsmitgliedern und den Mitgliedern der ersten Stunde Erinnerungsurkunden. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom „Mühlbergzupfer Gratulierverein“ aus dem Perschlingtal, der für beste Stimmung sorgte. Bei Speis und Trank, vielen angeregten Gesprächen und Erinnerungen klang das Fest aus.