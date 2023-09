Perschlinger Nahversorger jubilierte

Am vergangenen Sonntag feierte der Nahversorger "Landlebtauf!" in Perschling mit einem Zeltfest das zehnjährige Betriebsjubiläum und zahlreiche Kunden und Freunde des Geschäftes kamen und feierten mit. Die Geschäftsinhaber Christian und Thomas Bauer sorgten mit den Mitarbeitern für Speis und Trank, Alfred Stuphann bot Grillhenderl an, die Perschlingtaler Dorfmusik spielte einen Frühschoppen.