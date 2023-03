Herzogenburgs Wunschzettel für Stadtkern: Mix und Grünflächen

Wenn Evelyne Moser-Bruckner 20 Jahre zurückblickt, blutet ihr das Herz. „Die Innenstadt hat sich dramatisch zum Nachteil gewandelt. Es gibt viele Leerstände, man braucht sich nur die Kremser Straße anschauen“, konstatiert die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft. Sie kann sich noch erinnern, wie man den täglichen Einkauf ohne Auto in der Innenstadt erledigen konnte: „Es gab zwei Nahversorger, den Billa-Markt und den Spar-Markt Bobek sowie einen richtigen Branchenmix.“ Jetzt gebe es dafür das City-Center und somit keinen Grund für Nicht-Herzogenburger, die Innenstadt zu besuchen.

Moser-Bruckner: „Gott sei Dank haben wir noch einige Gastronomen, die die Innenstadt beleben. Das Café La Strada zum Beispiel ist ein richtiges Highlight am Rathausplatz. Aber leider hat sich der Handel sehr geändert, private Einzelkämpfer gibt es kaum mehr. Wir können froh sein, dass jetzt der Unverpackt-Laden im ehemaligen Zeitlhuber-Geschäft neu eröffnet hat - und mit ,Billy's Fast Food' haben wir wieder einen neuen Gastronomen.“

Den veränderten Branchenmix hat natürlich auch Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann festgestellt: „In Herzogenburg ist es so wie in anderen Städten. Textil-, Schuh- und Lebensmittelgeschäfte sind in die Einkaufscenter ausgewichen, jedoch für spezielle und individuelle Fachgeschäfte ist die Innenstadt wiederum sehr interessant. Mir ist es natürlich wichtig, die Parkplätze beizubehalten, sodass die Gastronomie, die in Herzogenburg gut vorhanden ist, weiterhin leicht besucht werden kann. Außerdem spielt der Bauernmarkt im Stadtkern eine wichtige Rolle.“

Zum Glück haben wir sehr wenige Leerstände und regelmäßige Anfragen. Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann

Was die Leerstände anbelangt, geht Hauptmann mit Moser-Bruckner nicht konform: „Ich denke, Herzogenburg hat einen schönen Stadtkern und die Gebäude sind sehr gepflegt. Zum Glück haben wir sehr wenige Leerstände und regelmäßige Anfragen. Es liegt natürlich an den Vermietern, ob sie vermieten oder nicht. Ich als Wirtschaftsstadtrat kann nur vermittelnd zur Seite stehen.“

Bürgermeister Christoph Artner erkennt sogar eine langsame Trendwende: „Geschäftsübernahmen und Neueröffnungen führen zu mehr Frequenz und zu einer wirtschaftlichen Belebung der Innenstadt, auch der samstägliche Bauernmarkt hat sich als Fixpunkt im Stadtleben etabliert. Freilich ist hier noch Luft nach oben, um die vorhandenen Leerstände wieder mit Leben zu erfüllen.“ Apropos Leerstände: In Wiener Neustadt gibt es beispielsweise für Unternehmer, die sich an einer Leerfläche niederlassen, einen Zuschuss im Ausmaß von 15.000 Euro.

Einen Wunsch haben sowohl Moser-Bruckner als auch Hauptmann am Zettel: „Der neue Rathausplatz wurde mangelhaft geplant. Es fehlt an Grünfläche und bei den Stellflächen können ältere Menschen nur schwer einparken“, sagt die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft. Als positives Beispiel nennt sie den neugestalteten Steingarten in der Kirchengasse. Und auch Wirtschaftsstadtrat Hauptmann wünscht sich „in der Nähe des Rathauses Grünflächen, Kinderspielgeräte und Sitzmöglichkeiten.“

Mehr Grünraum am Rathausplatz

Bürgermeister Artner weiß um das Problem Bescheid: „Als Stadtgemeinde sind wir bemüht, die Aufenthaltsqualität im Zentrum zu erhöhen. Ein Paradebeispiel dafür ist die offene und einladende Gestaltung des Steinparks, aber auch für den Rathausplatz selbst gibt es Ideen: So soll hier mittels Trögen zusätzlicher Grünraum geschaffen werden. Dieser dient einerseits als Abgrenzung zu den Verkehrsflächen und damit der Erhöhung der Sicherheit - andererseits werden damit zusätzliche ,Schattenspender' geschaffen, die insbesondere an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen.“

Dazu werde es allerdings mitunter notwendig sein, die Anzahl der Stellplätze zu reduzieren. Dieser Platz sei jedoch alles andere als verloren. Artner: „Im Gegenteil: Durch die Schaffung eines kindgerechten Bereiches und zusätzlichen Schanigärten-Möglichkeiten für die Gastronomie geben wir diesen Raum den Menschen zurück. Insgesamt erwarten wir uns durch diese Maßnahme eine zusätzliche Frequenz für den Rathausplatz und die umliegenden Gastrobetriebe sowie für den Wochenmarkt.“

Als Folgeeffekt der Rathausplatzbelebung erwarte man sich einen Aufwärtsschwung für die bestehenden Wirtschaftsbetriebe und auch eine Neuansiedlung von Wirtschaftstreibenden.

Eine Neuansiedlung der anderen Art wünscht sich auch Evelyne Moser-Bruckner: „Schauen wir, wie die Innenstadt in zehn Jahren sein wird, hoffentlich hat dann die Gedesag in der Kremser Straße endlich gebaut - und dieser Schandfleck ist weg“, spricht sie das noch immer brach liegende Grundstück in der Kremser Straße an.

Und noch ein Herzensanliegen hat sie: „Vielleicht gibt es künftig ein Umdenken und die Jugend geht weg vom Online-Handel und sucht wieder das Persönliche. Die paar Geschäfte, die momentan in der Herzogenburger Innenstadt sind, bemühen sich auf alle Fälle sehr und verwöhnen die Kunden mit besonderem Service.“

