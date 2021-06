Bereits zum zweiten Mal wurde die Sportmittelschule Wölbling mit dem Zertifikat „Singende, klingende Schule“ ausgezeichnet.

Seit dem Jahr 2016 vergibt die Bildungsdirektion Niederösterreich in Kooperation mit dem Land Niederösterreich das vokale Gütesiegel „Singende, klingende Schule“ an Schulen, die ihre Schüler für das gemeinsame Singen begeistern können und in denen das gemeinsame Musizieren durch Kooperationen mit Musikschulen dokumentiert ist.

Erstmals durfte sich die Sportmittelschule vor zwei Jahren 2019 über das Zertifikat freuen. Heuer fand die Übergabe Corona-bedingt online statt. Das Zertifikat „Singende, klingende Schule“ bezieht sich vor allem auf die Aktivitäten des Schulchors in Kooperation mit der Musikschule Wölbling im Schuljahr 2019/2020.

„Höherer Stellenwert für das Singen“

Die Chorleiterinnen Elisabeth Enghauser und Gesangspädagogin Sonja Gottschilch wurden nun schon zum zweiten Mal für ihre Arbeit mit dem Zertifikat belohnt. „Wir freuen uns, wenn musikalische Aktivitäten und vor allem das Singen wieder einen höheren Stellenwert bekommen können und wir damit – genauso wie beim Sport – zur Potentialentfaltung unserer Schülerinnen und Schüler beitragen können“, resümiert Direktorin Petra Schrott.

Auch im nächsten Schuljahr wird es in der für ihr großartiges Angebot bekannten Sportmittelschule wieder viele musikalische Aktivitäten gemeinsam mit der Musikschule geben. Konkrete Projekte stehen allerdings noch nicht fest. Man darf sich aber bereits jetzt auf ein Schulorchester und einen Schulchor freuen. „Die enge, wertschätzende Zusammenarbeit der regionalen Schulen stärkt die Qualität und macht das Angebot attraktiv für viele Schülerinnen und Schüler und deren unterschiedlichen Stärken“, sagt Musikschulleiterin Tamara Ofenauer.