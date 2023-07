Sommer-Ausflug der Herzogenburger Ministranten

Der diesjährige Sommer-Ausflug führte die Ministrantinnen und Ministranten von Herzogenburg und Radlberg in das Stift Melk. Gemeinsam brachen elf Kinder und Jugendliche in Begleitung von Sigrid Bertagnoli, Elisabeth Lukaseder-Rizzo und Chorherrn Stephanus Rützler auf und fuhren mit dem Zug nach Krems. Nach einem kurzen Fußmarsch wartete bei der Schiffsanlegestelle schon die MS Dürnstein auf sie und brachte sie durch die Wachau nach Melk. Auf der Fahrt gab es nicht nur Altbekanntes – wie die Donauwarte und das Stift Dürnstein – zu entdecken, sondern auch viele neue Details und Besonderheiten, die man eben nur vom Wasser aus erspähen kann.

In Melk angekommen, wanderte die Gruppe durch die Donau-Au zum Stift und konnte bei einer Spezialführung nicht nur einen Blick auf den Schulbereich des Stiftes werfen, sondern auch das Oratorium besichtigen, in dem Kaiserin Maria Theresia in Melk die Messe mitgefeiert hatte. In diesem Raum war auch ein großes, altes Buch ausgestellt, in dem sie sogar blättern durften – außerdem erfuhren die Ausflügler die Unterschiede zwischen dem Gewand der Benediktiner-Mönche in Melk und der Augustiner-Chorherren in Herzogenburg. Abschließend durfte ein Blick von der Altane auf die Wachau und eine Erkundung der Stiftskirche nicht fehlen.

Bevor es mit dem Zug wieder nach Hause ging, blieb noch Zeit für ein Eis. Das Wetter hatte trotz unsicherer Vorhersage ausgehalten und am Nachmittag kam auch wieder die Sonne durch – das Eis schmeckte deshalb gleich umso besser.