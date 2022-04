Drogenlenker bei Tempokontrollen in Obritzberg-Rust ertappt

Werbung

Als die Beamten den Mann anhielten, strömte Cannabisgeruch aus dem Pkw, in dem sich auch zwei 17-Jährige befanden. Der Lenker gab zu, während der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Eine amtsärztliche Untersuchung ergab eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Der Lenker aus dem Bezirk Krems-Land wird der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt.

