Seit Anfang Juli tourt Bürgermeister Herbert Pfeffer gemeinsam mit mehreren Gemeindebediensteten und Mandataren durch die Katastralgemeinden, um zu erfahren, wo der „Schuh drückt“ und wo Handlungsbedarf gegeben. An zentralen Orten (zumeist vor den Feuerwehrhäusern) wurde zu einem Gedankenaustausch geladen.

Beim Auftakt in Gemeinlebarn fanden sich rund 30 Personen zur „Bürgermeistersprechstunde vor Ort“ ein.

In Frauendorf, wo infolge der Schließung der Eisenbahnkreuzung „Himmelreich“ zahlreiche „Hauptbetroffene“ leben, gab es umfassende und zum Teil auch sehr emotionale Diskussionen zu dieser Thematik.

Zur Vorgeschichte: Seit 2014 sorgt das Thema „Schließung von Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet“ für zahlreiche Diskussionen, die auch im Gemeinderat für einige hitzige Wortgefechte und sogar für einen Sitzungsabbruch verantwortlich zeichneten.

Während die Schließung von mehreren Eisenbahnkreuzungen und auch zum Teil die Ersatzlösungen bereits durchgeführt wurden, ist man bei der Ersatzlösung für die Schließung der Kreuzung „Himmelreich“ noch kaum vorangekommen.

„ÖBB, Gemeinde hielten ihre Zusagen nicht ein“

„Seit über einem Jahr ist die Eisenbahnkreuzung ,Himmelreich‘ geschlossen und seither müssen mehrere Landwirte beträchtliche Umwege in Kauf nehmen. Laut dem Paragrafen 48 des Eisenbahngesetzes darf die Ersatzlösung keine Verschlechterung der Verkehrssituation bedeuten. Sowohl die ÖBB als auch die Gemeinde haben uns quasi im Regen stehen gelassen und die getätigten Zusagen nicht eingehalten“ so der Wortführer der „Hauptbetroffenen“, Alois Singhofer, in seiner Stellungnahme.

Weiters: „Derzeit wird der landwirtschaftliche Verkehr auf die nahegelegene stark befahrene Bundesstraße 43 verdrängt. Daher sind die Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs auf der besagten Straße beeinträchtigt. Oftmals werden durch die langsam fahrenden landwirtschaftlichen Fuhrwerke gefährliche Überholvorgänge provoziert. Es ist höchst an der Zeit, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und eine sinnvolle Lösung zu erarbeiten.“

Eine Unterführung könnte nun die Lösung des Problems darstellen. „Aus unserer Sicht ist eine Unterführung direkt unter der geschlossenen Eisenbahnkreuzung die einzig sinnvolle Lösung. Sie sollte das Ausmaß von etwa drei Mal drei Metern haben, sodass die Weingartentraktoren als auch andere Fahrzeuge die landwirtschaftlichen Flächen wieder so wie vor der Schließung ohne Umwege erreichen könnten“, so Alois Singhofer abschließend.

„Ziviltechniker ist bereits beauftragt“

Ein Vorschlag, der großen Anklang bei den anwesenden Mandataren und Veranstaltungsteilnehmern fand. „Wir werden uns diese Variante natürlich im Detail ansehen. Es wurde bereits ein Ziviltechniker beauftragt, um eine Machbarkeitsstudie samt Kostenschätzung zu erstellen. Im August wird ein erster Zwischenbericht als Entscheidungsgrundlage für weitere Gespräche vorliegen“, erklärte Bürgermeister Herbert Pfeffer.

Insgesamt seien die Sprechstunden in den Katastralen durchaus zufriedenstellend verlaufen. Pfeffer: „Es wurden zahlreiche Themen und verschiedenste Problemstellen, beispielsweise fehlende oder falsch platzierte Verkehrsschilder, Straßenschäden, Friedhofsanierungen oder die Ortsbeleuchtung an einzelnen Stellen angesprochen.“

Sämtliche Punkte wurden notiert, manche davon werden nach Möglichkeit auch einer sofortigen Lösung zugeführt.