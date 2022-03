Die Donau soll die Weingärten im unteren Traisental bewässern

Es ist ein Vorhaben, das sich den Namen „Jahrhundert-Projekt“ verdient. Dimension und Kosten stehen noch nicht fest, aber das Vorhaben ist klar umrissen: Wasser aus der Donau soll künftig die Weingärten bewässern. Die Fläche im Weinbaugebiet Traisental umfasst rund 200 Hektar.

Für die Umsetzung verantwortlich zeichnen soll die Wassergenossenschaft Unteres Traisental, die im August 2021 gegründet wurde.

FP-Gemeinderätin Müllner warnt wegen Finanzierung

Es gibt ein Proponentenkomitee, dessen Vorsitzender Top-Winzer Markus Huber aus Reichersdorf ist. Dieses Komitee hat in einer ersten Phase alle Winzer beziehungsweise Grundeigentümer kontaktiert, um abzuklären, inwieweit überhaupt Interesse an einem solchen Projekt besteht.

Das ist auch der Grund, warum die ehrgeizigen Planungen an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Denn auch die Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf besitzt immerhin einen halben Hektar an Weingärten, die sie momentan verpachtet. Daher musste der Gemeinderat mit der Frage befasst werden, ob man überhaupt einer solchen Wassergenossenschaft beitreten möchte.

Auch ums Finanzielle ging es dabei bereits: „Ich finde, man muss hier auch aufpassen: Wenn das ganze Projekt nicht zustande kommt oder sich doch nicht rentiert, bekommen wir das Geld nicht mehr zurück“, erklärte FPÖ-Gemeinderätin Natascha Müllner.

Mitglieder entscheiden über Projektrealisierung

Bedenken, die Markus Huber zerstreuen kann: „Es wird erst Geld von den Mitgliedern kassiert, sobald die Generalversammlung das Projekt absegnet und freigibt. Dies wird vermutlich im Frühsommer 2022 passieren. Die Mitglieder entscheiden aufgrund der Kostenschätzung, ob das Projekt realisiert wird oder nicht. Nur wenn eine Mehrheit unter den Mitgliedern für die Realisierung ist, fließt das erste Geld. Insgesamt ist geplant, dass das Projekt nach Baufortschritt abgerechnet wird. Es ist davon auszugehen, dass ein derartiges Projekt über rund zwei Jahre errichtet wird, daher verteilt sich die finanzielle Belastung für die Betriebe auf diesen Zeitraum. Voraussichtlich wird in vier Teilbeträgen abgerechnet.“

ÖVP-Gemeinderätin Karin Schildberger-Böck ist vom Fach, sie war 2003 NÖ Weinkönigin und ein Jahr darauf sogar österreichische Weinkönigin, argumentierte für die Genossenschaft: „Wir müssen bedenken, dass Wasserkosten in der Zukunft erheblich steigen könnten, davor könnte uns eine Wassergenossenschaft beschützen. Es gibt Studien die klar zeigen, dass das Traisental in den nächsten 50 Jahren stark von Trockenheit betroffen sein wird.“ Dieses Argument konnte schlussendlich überzeugen und der Gemeinderat entschied sich einstimmig für den Beitritt.

Das Traisental ist übrigens eines der ganz wenigen Top-Weinbaugebiete in NÖ, wo es bis dato noch kaum bewässerte Weingartenflächen gibt. Derzeit werden in ganz NÖ eine Menge an Weinbau-Wassergenossenschaften gegründet, um langfristig einen qualitativen Weinbaubetrieb abzusichern. „Sollte das im Traisental jetzt nicht geschehen, hätte man wahrscheinlich auf lange Sicht einen deutlichen Wettbewerbsnachteil“, weiß Markus Huber.

Unterstützung vom Land NÖ

Das Land NÖ steht derartigen Projekten wohlwollend gegenüber. Es gewährt für die Kosten der Infrastruktur einen Zuschuss von 50 Prozent.

Ein weiterer positiver Effekt einer derartigen Bewässerung sei, so Huber, dass im Katastrophenfall eines Waldbrandes in so einem Sonderfall auch Wasser aus dieser Infrastruktur zu Löschzwecken herangezogen werden kann. Huber: „Hier denke ich etwa an den schrecklichen Waldbrand im Raxgebiet, der aufgrund der schwierigen Wasserlogistik schwer zu löschen war.“ Und die Gefahr von Waldbränden steigt stetig, zumal die Sommer immer trockener werden.

