Neue Kooperation zwischen Wölblings Schulen

In Wölbling gibt es eine brandneue Kooperation zwischen der Musikschule Fladnitztal und der Sportmittelschule. „Das ist ein wichtiger Schritt für die musikalische Bildung unserer Schülerinnen und Schüler. Diese Zusammenarbeit eröffnet spannende Möglichkeiten, um die Freude am Singen und an der Musik zu fördern“, erklärt Musikschulleiter Martin Fischer.

Auch Musikschulobmann und Vizebürgermeister Peter Hießberger ist sich sicher: „Die Sportmittelschüler können nun zusätzlich von den qualifizierten Lehrkräften der Musikschule profitieren, die ihre Expertise im Bereich Gesang und musikalische Ausbildung teilen. Diese Partnerschaft ermöglicht es, musikalisches Talent zu entdecken und weiterzuentwickeln.“

Leiterin der Singklasse ist Sonja Gottschlich: „Unsere Zusammenarbeit öffnet Türen zu neuen musikalischen Abenteuern und Bildungsmöglichkeiten.“ Gottschlich bringt nicht nur ihr umfassendes Fachwissen und ihre Leidenschaft für das Singen ein, sondern auch ihre Erfahrung in der Förderung musikalischer Talente. Diese Kooperation eröffnet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, unter ihrer kompetenten Anleitung ihr Gesangstalent zu entfalten.

Die bewährte Bläserklassen-Kooperation der Volksschulen Wölbling, Statzendorf, Großrust, der Sportmittelschule Wölbling und der Musikschule Fladnitztal ist eine wahre musikalische Erfolgsgeschichte. Diese langjährige Partnerschaft hat nicht nur die individuelle Entwicklung der Schülerinnen und Schüler gefördert, sondern auch eine starke musikalische Gemeinschaft geschaffen. Die Bläserklassen haben durch zahlreiche Auftritte und Projekte gezeigt, wie leidenschaftlich und engagiert sie gemeinsam musizieren können.

„Ohne die gute Zusammenarbeit mit allen Kollegen, vor allem aber mit den Direktorinnen Petra Schrott, Ursula Wimmer und Manuela Dockner, wären solche erfolgreichen Kooperationen nicht möglich – danke dafür!“, betont Musikschulleiter Martin Fischer.