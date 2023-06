Pilotentreffen in der Kufferner Silbergrube

Am vergangenen Wochenende wurde zum Pilotentreffen in die Silbergrube nach Kuffern geladen. An beiden Tagen fand ein freies Fliegen statt, bei dem die Gäste die Flugkünste der Piloten mit ihren Hightech -Fluggeräten bestaunen konnten; seien es Hubschrauber, Tragschrauber, Segelflieger oder notorisierte Flugzeuge. Unter den faszinierten Beobachtern befand sich auch Bürgermeister Herbert Ramler. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Obmann Peter Wilthan vom Modellfliegerclub Silbergrube möchte sich auf diesem Wege bei allen Piloten für ihr Kommen bedanken: „Ein besonderer Dank gilt natürlich auch allen Gästen sowie den Sponsoren.“