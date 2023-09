Perschlinger Kinderherbstfest war voller Erfolg

Die ÖVP Perschling lud zum zweiten Mal zum Kinderherbstfest ein, das am Sportplatz über die Bühne ging. Ortsgruppenobmann Vizebürgermeister Daniel Weis war begeistert, dass so viele Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunden der Einladung der Volkspartei gefolgt waren. Weis: „Die Kinder konnten sich bei zehn verschiedenen Stationen austoben und den Tag genießen. Kinderschminken, Kürbisbemalen, Drachensteigen und Bogenschießen, unterstützt durch Bogensport Pottenbrunn, wurden von den Kindern gerne angenommen.“ Einen besonderen Dank sprach Weis dem Unterabschnittskommandanten Peter Luger aus, der alle drei Feuerwehren der Gemeinde Perschling dafür gewinnen hatte können, dass sie in verschiedenen Mitmachstationen ihre vielfältigen Aufgabengebiete vorstellen. Außerdem wurde für Abkühlung gesorgt. Weis betonte abschließend: „Ein Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, ich freue mich schon auf das Kinderherbstfest 2024.“