Wehmut: Holländischer Manager nahm Abschied von Traisental, Kremstal

Rund zwei Jahre lebte der Niederländer Léon Pluim im Traisental und Kremstal einen „Lebenstraum“. Nun erfolgte der Abschied mit viel Wehmut.

Im Jahr 2020 erfolgte die Übernahme der ehemaligen Erber Group und ihrer Tochtergesellschaften Biomin und Romer Labs durch den holländischen Großkonzern Royal DSM, es wurde die DSM Austria gegründet. Léon Pluim, geboren in Geleen im Süden der Niederlande, arbeitet bereits seit 32 Jahren im DSM-Konzern in verschiedenen Finanzpositionen. „Im Oktober 2021 wurde mir eine Stelle bei DSM Österreich, der ehemaligen Erber-Gruppe in Getzersdorf, angeboten. Nach einem einstündigen Gespräch mit der Geschäftsleitung stand fest, dass ich als eine Art Abgesandter der niederländischen Muttergesellschaft für rund zwei Jahre nach NÖ gehen werde“, erzählt Léon Pluim.

Bis zu zwei Wochen pro Monat war er mitunter in Getzerdorf. Gewohnt hat der Manager im Stift Göttweig. „Ich war sofort von der Lage und vor allem von der Wohnung überzeugt. Sie war die Winterwohnung des früheren Abtes, wurde aber danach an Gäste vermietet.“

Vom ersten Tag an hat sich Léon Pluim sehr wohl gefühlt. Das ganze Stift samt dem Umfeld hatte eine beruhigende Wirkung auf den Manager. „Das Personal, niemanden ausgenommen, war sehr freundlich und gut zu mir. Es hat sich während der gesamten Zeit gut um mich gekümmert. Selbst die schwierige Corona- Zeit konnte ich in dieser einzigartigen Atmosphäre gut überwinden“, sagt er.

Besonders die Heurigenkultur und die Freundlichkeit der Menschen, die im Krems- und Traisental leben, hatten es den vielgereisten Manager angetan: „Es fing damit an, dass ich in der Greisslerei in Furth/Palt auf ein Glas Weißwein eingeladen wurde, so spontan, und da wurde der Grundstein für all die Freundschaften gelegt, die ich heute dort habe. An zahlreichen Abenden sei erbei vielen Heurigen im Kremstal und Traisental zu Gast und herzlich willkommen gewesen. Pluim: „Das habe ich in 32 Jahren Arbeit bei DSM noch nie erlebt. Ich bin auch allen Kollegen, Heurigen, Gästen, Leuten vom Stift Göttweig und vor allem meinen Freunden aus NÖ sehr dankbar für diese märchenhaft schöne Zeit.“

In den vergangenen Tagen ist sein Auftrag in Österreich erfolgreich beendet worden und es hieß Abschied nehmen von vielen liebgewonnen Freunden. „Es ist schon jetzt fix, dass ich wieder einen Urlaub in dieser schönen Gegend mit ihren freundlichen Menschen machen werde. Ich freue mich schon wieder auf weitere gemütliche Heurigenabende, auf die Frühschoppen und die Feste, die in dieser Region besonders feierlich begangen werden“, so Léon Pluim in seiner Abschiedsrede. Er ist mittlerweile auch ein großer Freund des Krems- und Traisentaler Weins geworden. Beim Traismaurer Weingut Haimel übernahm der Manager sogar auch eine Weinpatenschaft.