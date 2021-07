Seit Ende Jänner ist im Gemeindezentrum eine Teststraße in Betrieb. Sie umfasst zwei Linien, getestet wird an drei Tagen pro Woche mit insgesamt zwölf Wochenstunden. Bereits zuvor, im Dezember und Jänner wurden Massentests durchgeführt. Seit der Vorwoche gibt es eine stolze Zahl: In der vergleichsweise kleinen Marktgemeinde sind mittlerweile über 20.000 Tests vorgenommen worden. Bürgermeisterin Daniela Engelhart: „Ich möchte dafür ein großes Dankeschön an die vielen freiwilligen Helfer - sowohl medizinisches als auch administratives Personal - und Gemeindebediensteten aussprechen.“

Ab 5. Juli wird der Betrieb zurückgefahren, da die Nachfrage geringer geworden ist. Geöffnet ist am Dienstag von 15.30 bis 18.30 Uhr, am Donnerstag von 7 bis 10 Uhr. Außerdem erfolgt die Reduktion auf eine Linie.