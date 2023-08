Halbzeit bei den NÖ Kindersommerspielen in Herzogenburg

Die Halbzeit ist geschafft – und auch das Wetter spielte mit. Bis auf den kleinen, aber sehr heftigen Schütterer mit Hagelschlag am Samstagabend gab es sonniges, meist sogar heißes Wetter am ersten Wochenende der NÖ Kindersommerspiele (NÖKISS), die heuer zum 51. Mal am weitläufigen Stiftsgelände über die Bühne gegangen sind. Schon von Freitagvormittag weg bevölkerten viele Familien das Festgelände, wobei nicht nur im Kreativdorf großer Andrang herrschte.

Obwohl das Angebot dort von Jahr zu Jahr größer wird und die überdachten Stationen mehr werden, sind die Plätze schon vom frühen Vormittag weg oft voll besetzt. Es ist für viele Kinder natürlich etwas Besonderes, wenn sie ihre Kreativität beweisen und dann auch noch etwas ganz tolles Gebasteltes mit nach Hause nehmen können.

Auch heuer ist das Programm vielfältig – neben den vielen Werkstätten, die angeboten wurden, begann jede Stunde eine Theater-, Tanz- oder Zirkusvorstellung, und jede war gut besucht. Während es bei den Zirkusvorstellungen keine Sitzplatzprobleme gab, wollte man in der Arena oder am Gelände bei der Festbühne natürlich im Schatten sitzen, wenn die Sonne heiß vom Himmel brannte. Trotzdem hatten auch das „irgendwie andere“ Rotkäppchen, das auf der Festbühne agierte, oder Erwin Mosers Mitmach-Theater sowie Isabellas Kasperltheater ihre Besucherinnen und Besucher. Ein Riesenandrang herrschte am Samstagvormittag beim Blumensteckwettbewerb, bei dem die herrlichsten Gestecke fabriziert und anschließend von der Jury bewertet wurden. Abends bei der Siegerehrung wurden dann die schönsten vorgestellt und die kleinen oder schon größeren Künstler mit einer Medaille und einer Urkunde ausgezeichnet.

Ein Höhepunkt am ersten NÖKISS-Wochenende war natürlich die Verleihung der „Weißen Feder von Herzogenburg“. Propst Petrus Stockinger begrüßte im Festsaal des Stiftes neben den Gewinnern der drei Kategorien „Regional“, „National“ und „International“ auch ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die anschließend die Verleihung in der Arena am Kirchenplatz vornahm, Bürgermeister Christoph Artner, Vertreter der Stadtgemeinde, der drei Geldinstitute sowie der Blaulicht-Organisationen – und bedankte sich dabei auch gleich für die Mitarbeit.

„Die NÖKISS sind ja – dankenswerterweise – recht zurückhaltend mit offiziellen Reden. Da ist es dann noch einmal schöner für mich, dass ich als Propst des Stiftes jedes Jahr das sozusagen erste Wort haben darf. Der erste Dank gilt wie immer dem NÖKISS-Leitungsteam mit seinem Sprecher Andreas Kickinger: Wir werden wieder bunte, vielfältige, fröhliche Tage erleben – und das ist Dein und Euer Verdienst. Das erste Wort hier im Festsaal ermöglicht auch immer ein Wort des Dankes in vergleichsweise ruhiger Atmosphäre: an alle Vertreter der Sponsoren. Dass das Kinderfest auf so hohem Niveau stattfindet, wäre ohne Sie, ohne euch nicht möglich“, so Propst Petrus Stockinger.

Nächstes Wochenende – von Freitag bis Sonntag – geht es dann weiter mit den Polsterspielen, affenstarken Liedern mit Bluatschink, der Showdance-Performance vom enzOrama-Tanzstudio, Müllers Zauberzirkus und einer grandiosen Abschluss-Show.