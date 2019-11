Erstellt am 10. November 2019 (00:00)

Erstellt am 10. November 2019 (00:00)

42. GROSSAUER BLUNZENKIRTAG 16. -17. Nov. ‘19 bei der Großauer Kirche 16.11. 14:30 Uhr Eröffnung mit dem BBV, Blunzenenanschnitt und große Verlosung, Weinstand 17.11. ab 11:00 Uhr Frühschoppen in der Festhalle 14.30 Uhr Kinderschuhplattler 15.00 Uhr Trachtenmodenschau In ganz Großau ist ausgesteckt! 42 Jahre „Alles Blunzen in Großau“ Kostenloser Blunzenbus; Kirtagstandln, Wein, Quiz, und Spezialitäten von der Blunzen!

Öffnungszeiten

16.11.2019 - 17.11.2019

16.11.: ab 14 Uhr und 17.11.: ab 11 Uhr

Kontakt

42. Großauer BLUNZENLIRTAG

Großau und Fremdenverkerhrsverein Bad Vöslau

2540 Bad Vöslau, bei der Großauer Kirche

0664 8237845



http://www.fvv-badvoeslau.at