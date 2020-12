Erstellt am 01. Dezember 2020 (00:00)

AB HOFVERKAUF: Um euch weiterhin mit unseren Schmankerln und Weinen zu versorgen, bieten wir Fleisch und Wurstwaren im Ganzen oder geschnitten, sowie Weine und Säfte aus eigener Produktion an. Samstag von 15:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr Ebenso findet ihr alle unsere Weine im Online-Shop, in welchem ihr auch eine Abholung vor Ort wählen könnt. Bestellungen nehmen wir auch gerne telefonisch entgegen! Außerdem sind die ersten 2020er schon in der Flasche und stehen für euch bereit! Neuburger, Roter Veltliner, Rivaner, Grüner Veltliner und Springinkerl Cuvée 2020 Gerne stellen wir für Weihnachten Geschenkskörbe oder Geschenkkartons für euch und eure Lieben zusammen! Fam.schabasser@gmx.at; www.weinbau-schabasser.at Facebook: Weinbau Schabasser Instagram: weinbau.schabasse Wir freuen uns auf eure Bestellungen! Wir sind gerne für euch da!

Öffnungszeiten

05.12.2020 - 20.12.2020

Samstag u. Sonntag 05. - 06. & 12. - 13. & 19. - 20. Dez.

Kontakt

AB HOF-Verkauf bei Fam. SCHABASSER

Familie Schabasser

3133 Traismauer, Frauendorf 7

02783 6858 und 7474



http://www.weinbau-schabasser.at