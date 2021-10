Weil ich wissen will, wo mein Essen herkommt! Ganz in diesem Sinne bieten wir unseren Kunden Frischfleisch sowie Wurst- und Fleischprodukte vom Schwein und Rind aus eigener Aufzucht und hofeigener Schlachtung. Wir sind eine angesehener Familienbetrieb, der sich auf Frischfleischvermarktung und -veredelung spezialisiert hat und größten Wert auf Nachhaltigkeit sowie eine artgerechte Haltung der Tiere legt. Diese können sich im Tieflaufstall frei bewegen, werden absolut stressfrei geschlachtet und im Haus fachgerecht verarbeitet. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir das Futter für die Tiere selbst anbauen und ernten sowie bei der Direktvermarktung unsere Kunden individuell beraten. Neben zahlreichen Privatpersonen beliefern wir auch Firmen wie zum Beispiel den Bauernladen Krenn in Saubersdorf mit unseren herrlichen Fleisch- und Wurstwaren. Ab sofort können unsere Kunden in unserem Hofladen auch bargeldlos bezahlen. Bitte um telefonische Vorbestellungen! Ihre Familie Stangl

Öffnungszeiten

05.11.2021 - 06.11.2021

Freitag: 13 - 18 Uhr; Samstag: 8 - 12 Uhr;

Kontakt

AB Hof Verkauf bei Fam. Stangl

Familie Stangl

2620 Neunkirchen, Mollramerstraße 4

02635 66324



http://www.hofladenstangl.com