Erstellt am 22. April 2020 (00:00)

Erstellt am 22. April 2020 (00:00)

Verkauf von hausgemachten Produkten, alles vom Schwein.Wegen unseren Blunzen kommen die Kunden von weit her und unser Kümmelbraten hat schon manchen Gourmet süchtig gemacht. Auch wegen der herrlichen Bratwürste nimmt man den Weg nach Hundsheim gerne in Kauf. Auf Wunsch können liebevoll gestaltete kalte Platten für die Feier erworben werden. Sucht man nach außergewöhnlichen Geschenkideen, wird man im Hofladen schnell fündig. Neben „eßbaren Blumensträußen“ und Wurstkörben findet man auch die besten Weine in festlichen Kartons zusammengestellt.

Öffnungszeiten

jeden Freitag in der Zeit von 7-16 Uhr

Kontakt

Ab Hof Verkauf

Familie Kammlander

2405 Hundsheim, Hauptstraße 57

0699 19710417