Wir, die Familie Mayer, bewirtschaften in Kleinstelzendorf ca. 9 km westlich von Hollabrunn eine Landwirtschaft mit einem kleinen Weinbaubetrieb. Den so erzeugten Wein vermarkten wir in unserem Heurigenlokal in Kleinstelzendorf 27. Das Besondere an unserem Betrieb ist, dass wir auch alle angebotenen Fleischwaren selbst herstellen und die dazu benötigten Schweine mästen . Unsere Schweine werden auf Stroh gehalten und noch mit Kartoffeln gefüttert. Unsere Familie würde sich freuen, Sie als unsere Gäste oder als Kunden für unseren alle 4 Wochen stattfindenden Frischfleischverkauf begrüßen zu dürfen. Weiters finden Sie uns jeden Freitag von 14.00 – 18.00 am Hollabrunner Wochenmarkt am Hauptplatz.

Öffnungszeiten

20.01.2023 - 19.03.2023

Freitag & Samstag ab 17 Uhr; Sonntag & Feiertag ab 16 Uhr

Kontakt

Ab Hof Verkauf & Heuriger Mayer

Familie Mayer

2020 Kleinstelzendorf, Kleinstelzendorf 27

02959 2613



https://heurigenmayer.jimdofree.com