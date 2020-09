Erstellt am 05. September 2020 (00:00)

Liebe Bier-Genißer, besuchen Sie uns AB HOF an folgenden Terminen in der Hochstraße 1 in Pottendorf und genießen Sie unser köstliches Bier, unser Verkauf findet im September und Oktober statt! Termine im September von 12-16 Uhr : 12.09. 19.09. 26.09. Termine im Oktober von 12-16 Uhr: 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. Unser Proidlbier gibt es ganzjährig auf Bestellung! Kontaktieren Sie uns unter Tel. 0660/ 75 58 936!

Öffnungszeiten

12.09.2020 - 12.09.2020

Freitag und Samstag ab 16 Uhr; Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet

Kontakt

AB HOF VERKAUF - Proidlbräu

Ing. L. Schlögl GesmbH

2563 Pottenstein, Hochstraße 1

0660 7558936