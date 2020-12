Unser Christbaumverkauf im eigenen Hof findet vom 9.-23. Dezember (9-18 Uhr) und am 24. Dezember (9-12 Uhr) in der Henzinger Str. 8 in 3443 Henzing statt. Selbstverständlich können Sie bei unserem AB Hof Verkauf auch für sämtliche Schmankerl und Späzialitäten erwerben! Hier findet ihr einen Auszug unseres Produkt Sortiments: • Hausgemachte Spezialitäten • selbst erzeugte Fleisch und Wustwaren •Geselchtes, Schinken, Speck, Blunze, Preßwurst, div. Hartwürste •Schmalz, Mangalitzaschmalz, Grammelschmalz & Verhackertes •Frischfleisch vom Haus- und Mangalitzaschwein • Frischfleisch vom Lamm •Schweinslungenbraten vakuumiert und tiefgefroren •Jungwein und Staubiger • frisch geschnittenes Tannenreisig • NEU: Eier von unseren glücklichen Freilandhühnern! Hauck's erlesene Tropfen: Unser Betrieb befindet sich im Weinbaugebiet "Wagram". Henzing liegt jedoch südlich von Tulln, nahe Sieghartskirchen. Unsere gut 3 ha Weinbaufläche teilen sich in die Sorten Bouvier, Müller-Thurgau, Frühroter Veltliner, Grüner Veltliner, Chardonnay, Blauer Portugieser, Blauburger, Rösler und Merlot. Die Weingärten sind zum Grossteil Henzinger Süd- und Süd-West-Hänge mit teilweise extremen Steillagen. Wir bitten euch den Sicherheitsabstand einzuhalten und Ihre Maske aufzustezen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Familie Hauck! Bleibt alle gesund - ! Ihre Familie Hauck

Öffnungszeiten

09.12.2020 - 24.12.2020



Kontakt

AB HOF VErkauf und Christbäume beim Buschenschank Hauck

Familie Hauck

3443 Henzing, Henzinger Straße 8

0664 1969342



http://www.buschenschank-hauck.at