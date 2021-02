Erstellt am 01. März 2021 (00:00)

Erstellt am 01. März 2021 (00:00)

DO-SO Tradtitionelle Heurigenspezialitäten warm und kalt to take away! Gerne verwöhnen wir unsere lieben Kunden mit unseren hausgemachten Schmankerln warm und kalt aus eigener Produktion und Verarbeitung. Dankeschön für eure Bestellung und Treue! Speisenangebote: www.ochsenkeller.at Plätze Innen: für 120 Personen Aussen: 120 Sitzplätze Für Feiern, Busgesellschaften, Polterabend... auch ausserhalb der Öffnungszeiten nach tel. Vereinbarung. Familie Aigner & Team freuen sich über Ihren Besuch wenn die Covid-19 Empfehlungen neu deklariert sind!

Öffnungszeiten

04.03.2021 - 04.04.2021

Vorbestellung täglich; ABHOLUNG 15:30-19:00 DO-SO

Kontakt

ABHOL-Heuriger im OCHSENKELLER Fam. Aigner

Stefen Aigner

3125 Statzendorf, Kellerstraße 20

02786 2411



http://www.ochsenkeller.at