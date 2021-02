Erstellt am 08. Februar 2021 (00:00)

Erstellt am 08. Februar 2021 (00:00)

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir alle Speisen zur Abholung an! Unser Keller befindet sich in der Rehberger Kellergasse, einer der romantischsten Kellergassen Niederösterreichs und steht ganz im Zeichen der alten Hauertradition unserer Familie. Nach telefonischer Voranmeldung, führen wir gerne Verkostungen und Feierlichkeiten in unserem Heurigenlokal durch. Alle Weine stehen zur Mitnahme für Sie bereit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

09.02.2021 - 21.02.2021

Abholung 15-19 Uhr

Kontakt

Abhol-Heuriger Judmann

Familie Judmann

3500 Krems-Rehberg, Rehberger Kellergasse

0664 3855304