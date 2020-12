Erstellt am 31. Dezember 2020 (00:00)

Vorbestellungen bitte per SMS, WhatsApp od.0 664/3640514 Gem. Platte für 2 Personen 7,50 Hauerplatte für 1 Person 5,50 Halbe/Halbe 4,90 (1/2Käse, 1/2 Fleisch n. Wahl) Käseplatte 6,50 Bratenplatte 4,90 (Sur-, Schweins- und Kümmelbraten mit Garnierung) Port. Surfleisch 4,50 Port. Schweinsbraten 4,50 Port. Kümmelbraten 4,50 Hausgemachte Heurigenspezialitäten aus eigener Produktion; Hauseigene Weine und Traubensaft. Alles für einen gemütlichen Jahreswechsel! Prosit 2021, hezrlichen Dank allen unseren treuen Gästen und Kunden! Bleibt gesund! Gemütliches, rustikales Ambiente mit freundlicher, zuvorkommender Bedienung. Kinderfreundlich - großer Spielplatz in unmittelbarer Nähe. Wir freuen uns auf Sie In alter Frisch 2021 Termine: 30.12.2020 - 13.01.2021 ABHOLHEURIGER 20.05.2021 - 02.06.2021) 14.10.2021 - 27.10.2021)

Öffnungszeiten

30.12.2020 - 13.01.2021

Abholung 16-19 Uhr

Kontakt

ABHOL-Heuriger KEIBLINGER

Alois Keiblinger

3454 Sitzenberg Reidling, Ahrenberger Kellergasse

0664 3640514