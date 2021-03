Erstellt am 08. März 2021 (00:00)

Erstellt am 08. März 2021 (00:00)

Wir freuen uns Sie mit unserer ABHOF-JAUSE verwöhne zu dürfen. Wir bieten selbstgemachte Fleischspezialitäten (Geselchtes, Kümmelbraten, Surfleisch, Blutwurst, Speck, Rohschinken, Bratenfett,…) liebevoll zubereitet und garniert auf Platten und Broten, für ihre Jause für zu Hause an. Hausgemachte Mehlspeisen auf Anfrage. Alle Weine sind zu AB-Hof Preisen schon vorgekühlt vorhanden. Wir bitten sie um telefonische Vorbestellung bis 15 Uhr Abholung von 15-19 Uhr, am Sonntag bereits ab 12 Uhr. Wir freuen uns über ihr Bestellung! Ihre Familie Ötl aus der Kellergasse am Eichberg

Öffnungszeiten

10.03.2021 - 21.03.2021

Bestellung: bis 17 h; Abholung: 15-19 h; SO ab 12 h

Kontakt

Abhol-Jause ÖTL

Ing. Heribert Ötl

3133 Traismauer, Kellergasse am Eichberg bei Traismauer

0664 9109611 02783 6296