Erstellt am 07. Februar 2021 (00:00)

Liebe Heurigengäste, wir haben vom 12. - 28. Februar einen Abholheurigen und freuen uns auf Ihre telefonischen Bestellungen, die Speisekarte finden Sie unter www.weinbau-maurer.at. Warme Speisen bieten wir Ihnen am Freitag, Samstag und Sonntag gegen telefonische Vorbestellung bis 9 Uhr an. Am Montag, Mittwoch und Freitag gibt es ab 18 Uhr unsere leckeren Feuerflecken. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, bleiben Sie gesund Ihre Familie Maurer!

Öffnungszeiten

12.02.2021 - 28.02.2021

Täglich ab 10 Uhr für Sie geöffnet!

Kontakt

Abholheuriger bei Familie Maurer

Familie Maurer

3435 Zwentendorf, Postgasse 35

02277 2426