Erstellt am 03. Mai 2021 (00:00)

Liebe Heurigengäste, wir bieten Ihnen unsere Schmankerl und Speisen zur Abholung vom 3. -17. Mai an. Bestellung werden unter 0676 72 72 816 oder per WhatsApp entgegengenommen. • Abholung nach Vereinbarung: Bestellung und Abholung der warmen Küche: am Vortag bis 18:00 Uhr Abholung von 11:30 – 13:00 Uhr Bestellung und Abholung der kalten Küche: bis 14:00 Uhr Abholung von 16:30 – 19:00 Uhr • Gem. Platte groß od. klein • Familienplatte für 4 Personen (2 Erw. u. 2 Ki.) • Hausplatte • Kümmelbraten / Surbraten / Geselchtes / Rohschneider • Aufstriche (Streichkäse, Knoblauch, Leberpastete) • Käsestangerl pikant / pikant mit Liptauer • Käsestangerl vegetarisch • Kornspitz gefüllt • Fleischbrot / Fleischsemmel • Vitaminbrot / Vegetarierbrot / Jägerbrot / Pikantbrot • Butterbrot mit Rohschneider od. Emmentaler • Brot / Semmel / Kornspitz / Käsestangerl • Hausgemachte Mehlspeise (Filzstrudel, Rotweinkuchen, Sacherschnitte Feuerflecken - nur Mittwoch u. Freitag ab 17:30 Uhr Feuerfleck normal (mit Rahmsauce u. Porree) Feuerfleck pikant (mit Rahmsauce, Fleisch u. Käse) Feuerfleck süß (mit Nutella) Warme Speisen nur Freitag – Sonntag Beim Kauf eines 6er Karton Wein gibt es eine Flasche gratis dazu.

Öffnungszeiten

03.05.2021 - 17.05.2021

Abholung: mittags 11:30 -13 Uhr und abends 16:30-19 Uhr

Kontakt

Abholheuriger bei Familie Reisinger

Familie Reisininger

3454 Rust, Leopold Figl Straße 30

0676 7272816



http://www.heurigen-reisinger.eatbu.com