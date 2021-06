Erstellt am 21. Juni 2021 (00:00)

Seit dem Jahr 1999 führen wir in Unterloiben unseren Heurigenbetrieb. In dem alten Gewölbekeller, welcher 1726 erbaut wurde und der romantischem Innenhof, welcher sich im mediterranen Flair präsentiert, servieren wir zu unseren Weinen viele hausgemachte Schmankerl und Spezialitäten! Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir alle Speisen zum Abholen an!

Öffnungszeiten

19.05.2021 - 04.07.2021



Kontakt

Abholheuriger Graf

Renate und Rudolf Graf

3601 Dürnstein, Unterloiben 5

0664/2710347



https://www.graf-loiben.at/