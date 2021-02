Erstellt am 22. Februar 2021 (00:00)

Erstellt am 22. Februar 2021 (00:00)

DO-SO Abholheuriger. Vorbestellung bis 15 Uhr; Abholung bis 19 Uhr! Der Jahrgang 2020 ist ab sofort erhältlich! Das Leben zu genießen, heißt sich Zeit dafür zu nehmen! In diesem Sinne sind wir auch in Zeiten wie diesen für Sie da! Genießen Sie Weine auf höchstem Niveau mit traditionell bodenständigen Schmankerl. Wir freuen uns, unsere treuen Gäste für die Jause zu Hause versorgen zu dürfen. Dankeschön für Ihre Bestellung! Termine 2021: 25. Feb.-7. März Abholheuriger; Weinfrühling am 24.+ 25. April; 16.-27. Juni; 31. August-9. September; 5.-19. November;

Öffnungszeiten

25.02.2021 - 07.03.2021

25.-28.Feb. & 4.-7. März

Kontakt

Abholheuriger HASLINGER Heurigenbetrieb

Winzerhof Haslinger

3131 Inzersdorf, Dorfstraße 9

02782 84708



http://www.winzerhof-haslinger.at