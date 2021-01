Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir diverse Schmankerl zum Abholen oder als Lieferservice an. Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage, Selbstverständlich geben wir Ihnen auch eine telefonische Auskunft! Wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf und Ihre Bestellung, - Bleiben Sie Gesund! Ihre Familie Gartner! Bei unserem Heurigen vorwiegend Produkte aus eigener Erzeugung angeboten. Fleisch und Wurst stammden aus eigener Tierhaltung, um die Qualität möglichst hoch zu halten. Weinfreude finden ein vielfältiges Sortiment an Qualitätsweinen. Der Heurige liegt direkt am Kamptal-Radweg in der Sittendorfer Neustift, er ist deshalb idealer Einkehrplatz für hungrige und durstige Zweiradfans. Außer zu den regulären Öffnungszeiten steht das Lokal, das für ca. 100 Personen Platz bietet, neben Bussen und Gruppen gegen Voranmeldung auch jenen offen, die einen Platz zum Feiern suchen, wobei die Küche auch mit anderen als traditioneller Heurigenkost aufwarten kann.

Öffnungszeiten

15.01.2021 - 24.01.2021

Täglich von 15 Uhr - 19 Uhr

Kontakt

Abholheuriger und Lieferservice bei Fam. Gartner

Ignaz und Ingrid Gartner

3485 Sittendorf, Neustift 7

02735 5724



http://www.weinbau-gartner.at