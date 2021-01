Liebe Gäste und Freunde unseres Wagramheurigen! Aufgrund der derzeitigen Corona Situation haben wir uns entschlossen, zu diesem Heurigentermin 20. Jänner bis 14. Februar nur die Heurigenjause "to go" (Abholung) anzubieten! Ihr könnt die Jause" to go" Mittwoch bis Sonntag jeweils von 15.00 bis 19.00 Uhr abholen. Es gibt folgendes zur Auswahl: 1 Platte für 2 inklusive 1 Flasche Frizzante 0,2lt und 1 Flasche Gspritzter 0,33lt 17,00€ 1 Wildplatte mit 1 Flasche Zweigelt 0,75l t €14,50 1 Winzerteller mit 1 Flasche Wirtuoso Jungwein 2020; 14,00€ 1 Platte für 2 Personen,12,40€ 1 Hausplatte, 6,20€ 1 Feine Platte 5,60€ 1 Schichtsalat, 6,00€ 1 Wrap, 6,50€ 1 Portion Aufstrich Liptauer, Leberaufstrich, 3,60€ Kräuteraufstrich oder Bratenfett 1 Hauerstangerl, 6,00€ 1 Hauerstangerl vegitarisch, 6,00€ 1 Feinschmecker Laberl, 4,00€ 1 Gefüllter Kornspitz, 3,70€ 1 Kinderstangerl, 2,50€ 1 Filzstrudel, 3,10€ 1 Mehlspeise des Tages, 3,10€ Weiters könnt Ihr auch gerne unsere Weine, Traubensäfte und Frizzante gekühlt dazubestellen und mitnehmen! Bitte gebt uns Eure Vorbestellungen unter 0664/ 2314702 bis 14.00 Uhr des jeweiligen Tages bekannt. Wir freuen uns schon sehr und danken Euch schon jetzt für Eure Bestellungen! Anita und Reinhard samt Familie

Öffnungszeiten

20.01.2021 - 14.02.2021

Abholung: Mittwoch bis Sonntag von 15-19 Uhr

Kontakt

ABHOLHEURIGER - Weinbau und Wagramheuriger Thyri

Familie Reinhard und Anita Thyri

3463 Eggendorf, Stift-Wilhering-Gasse 1

0664 2314702



http://www.wagramheuriger.at