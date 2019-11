Herzlich willkommen zur Einstimmung auf eine gemütliche Vorweihnachtszeit bei Glühwein und Waffeln... Am Sonntag Alpakas zum Angreifen und Streicheln, Alpakawanderung! Feinste Strickwaren vom Alpakahof Wetzlarn! Auch am 1. Advent-Wochendende für Sie geöffnet: Do, 28.11. 8-12h; Fr, 29.11 8-18h, Sa, 30.11. 9-12h; Liebe zur Natur, Zeit, ihre Schönheiten zu entdecken und das Gespür für den Moment sind Essenzen, mit denen Julia Stockinger inmitten der Natur am Blauen Bauernhof im Mostviertel zwischen Krems und St. Pölten aus Rosen und Callas, blühenden Zweigen und grünem Rankwerk ihre lebendigen Blumenarrangements schafft: Floristik für jeden Anlass, für jedes Event oder einfach nur, um Freude zu machen – nur 15km von St. Pölten und Krems. Ihre persönliche Floristin bedient auch Sie gerne !

Öffnungszeiten

22.11.2019 - 24.11.2019

Freitag 18 Uhr; Samstag 15 Uhr; Sonntag 15 Uhr

Kontakt

ADVENT am Blauen Bauernhof

Julia Stockinger | Eventfloristik

Oberwölbling 3124, Hausheim 4

0650 3752644



http://www.blauerbauernhof.at