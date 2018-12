Advent am Pferdehof mit bäuerlichen Spezialitäten, traditionelle Bäckereinen, Bauern- u. Kletzenbrot.... Edle Brände... Kunsthandwerk, Pferdeschlittenfahrt u.v. m. Stimmen Sie sich ein auf die besinnliche Zeit des Advent! SA, 1. und SO 2. Dezember jeweils ab 10 Uhr. Familär geführter Heuriger mit regionalen, saisonalen Heurigenspezialitäten aus eigener Produktion. Most- u. Säfte, edle Brände (auch ab Hof-Verkauf). Lebendiger Bauernhof! In unseren gemütlichen Stuben und auf der Terrasse bemühen wir uns, Ihnen Köstlichkeiten aus Küche und Keller zu kredenzen. Otto und Johanna Blamauer freuen sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

01.12.2018 - 02.12.2018

täglich ab 10 Uhr geöffnet

Kontakt

ADVENT am PFERDEHOF BLAMAUER

Johanna Blamauer

3074 Michlbach, Markt 21

02744 8401



http://www.blaumauer.at