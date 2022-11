Heuriger bei Familie Resch wir haben vom 23.11. - 4.12. unseren Heurigen geöffnet und freuen uns auf Ihren Besuch! Montag: Bauernbrotfleck; Hausgemachtes Bauernbrot, ..... Liebe Apfel-Liebhaber, in Eggendorf bei Sitzenberg Reidling (zwischen Reidling und Hasendorf) kann man ab August wider frische, saftige Äpfel kaufen. Ideal als Snack für die Schule, in der Arbeit oder einfach zum Naschen für zu Hause. Selbstbedienung an jeden Tag bei uns am Apfelhof Resch.Wir bieten einige Sorten an: Summerred. ab 1 August bis Ende August | Gala ab Mitte August | Elstar ab Ende August | Rubinette ab Anfang September | Topaz, Red Jonaprince, Granny Smith ab Mitte September Erhältlich in verschieden Mengen, beliebt ist auch unser "buntes Apfelkisterl" (alle unsere Sorten in einem Kisterl - erhältlich ab Mitte September) Selbstbedienung oder Vorbestellung und zur gewünschten Zeit abholen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Heuriger Familie Resch | Eggendorf 16 | A-3454 Sitzenberg-Reidling | 0664 442 06 36 www.landundlecker-resch.at

Öffnungszeiten

23.11.2022 - 04.12.2022

täglich ab 15 Uhr; SA, SO- u. FT, ab 10 Uhr geöffnet

ADVENTHEURIGER Fam. Resch "Land und Lecker"

Familie Resch

3454 Eggendorf, Eggendorf 16

http://www.landundlecker-resch.at