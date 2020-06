"Auf in die Rieden" Weinwanderung in Lindabrunn .

Unter dem Motto „auf in die Rieden“ lädt der Weinbauverein Lindabrunn am Samstag den 27. Juni 2020, von 15 bis 20 Uhr, zu einer gemütlichen Wanderung durch die Weinrieden ein. Wein-, Schmankerl- wie Naturgenuss stehen im Mittelpunkt und sollen den Gästen wahre Sinnesfreuden mit positiven Eindrücken unserer schönen Landschaft vermitteln. Die „Rieden-Wanderung“ kann an jeder beliebigen Station begonnen werden, wer aber der Blasmusik Hirtenberg folgen möchte, um auch in den musikalischen Genuss zu kommen, soll sich an folgender Route orientieren: Gleich hinter dem Kindergarten Lindabrunn erwartet Franz Stockreiter als Weinbauvereinsobmann die Gäste. Weiter geht es von dort gerade aus, bis man von Jaqueline und Christian Wöhrer begrüßt wird. Nun führt der Weg durch deren Weingarten hinauf zum asphaltierten Spazierweg, wo man die Möglichkeit hat, eine größere Runde zu marschieren oder sich direkt Richtung Winzer Kapelle zu wenden, wo Carina und Lukas Gehmayer stationiert sind. Danach führt der Rundweg Richtung Hölles, wobei es bei der Abzweigung rechts weiter geht. Dort erblickt man bereits den Genussplatz der Familie Schwarz. Weiter geht es über den Julienhof, bis man zum oberen Ende der Weingärten gelangt, wo Susanne Rappold-Schlegl und Familie sich auf ihren Besuch freuen. Das Landgasthaus Lindabrunn, Gottfried Sruba und sein Team, laden ebenfalls zum Verweilen auf einem erwählten Genussplatz ein. Nähere Informationen erhält man bei den Stand`l-Wirten.

Öffnungszeiten

27.06.2020 - 27.06.2020

15 - 20 Uhr

Kontakt

"Auf in die Rieden" Weinwanderung in Lindabrunn

Weinbauverein Lindabrunn

2551 Lindabrunn,

0664 4142092