Erstellt am 23. Februar 2023 (00:00)

Erstellt am 23. Februar 2023 (00:00)

Ausg'steckt is' bei Familie BRENNER .

Traditioneller, hausgemachter Schweinebraten, feiner "Rohschneider", Feinschmeckerteller (verschiedene Fleisch- u. Käseköstlichkeiten). Ausgefallene, hausgemachte Mehlspeisen! ....bei uns steht der Gast an 1. Stelle! Äußerst sauberes, freundliches, familiäres Ambiente, sehr kinderfreundlich. Fam. Brenner & Team freuen sich, Sie beim Heurigen in der Ahrenberger Kellergasse bewirten zu dürfen! ....Gemütlichkeit bei Freunden! Dankeschön für eure / Ihre Reservierung: 0650 2700633 ! Danke für eure Treue in instabilen Zeiten! Termine 2023: 2.-15. März; 27. Juli - 9. August Sonderevents 2023: 20. + 21. Mai Ahrenberger Weinfrühling 3. + 4. Juni Kellergassenfest Ahrenberg 7. + 8. Oktober Ahrenberger Sturmtage 25. + 26. Nov. Adventmarkt Ahrenberg Hr. Brenner

Öffnungszeiten

02.03.2023 - 15.03.2023

täglich ab 10 Uhr geöffnet

Kontakt

Ausg'steckt is' bei Familie BRENNER

Johannes Brenner

3134 Franzhausen, Ahrenberger Kellergasse

0650 /2700633