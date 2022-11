Eine echte Herzensangelegenheit ist unser Heurigen in Mödling, Friedrich-Schillerstraße 6. Gleich in Zentrumsnähe und gut erreichbar, ist der Heurigen ein willkommenes Ziel für Jung und Alt. Unser „Heurigen im Grünen vor den Toren Wiens“ ist mehrmals im Jahr geöffnet. Im Sommer lädt der idyllische Garten mit Altbaumbestand zum Verweilen ein. In unserem Heurigenlokal bieten gemütliche Stüberl und Nischen die perfekte Atmosphäre für einen genussvollen Heurigenabend. Schon Kronprinz Rudolf schätzte die Weine im Süden von Wien. So machte er auf dem Weg zwischen seinem Jagdschloss in Mayerling und der Wiener Hofburg gerne Rast in Mödling. Ein großer Teil unseres Gartens ist den kleinen Gästen gewidmet, wo ihre Kinder ausgelassen spielen und herumtoben können. Selbstverständlich gibt es auch eine Rutsche und andere Kinderspielplatzgeräte. Neben den klassischen Heurigenweinen servieren wir unsere Weine aus der Bouteille auch gerne glasweise. Vom Kümmelbraten übers Grammelknödel mit Sauerkraut bis zum Schmalzbrot mit Zwiebel ist an unserm Buffet alles vorhanden. Großer Wert wird auf hausgemachte Speisen und Schmankerln von regionalen Betrieben gelegt. Speziell hervorzuheben sind Oma´s saftige Mohntorte und Kardinalschnitte und die von ihr gemachten Aufstriche. Unsere Speisenvielfalt wird von vegetarischen Speisen, wie ua. Kaspressknödel mit Maronirotkraut, oder Spinatknödel auf Rucola mit getrockneten Tomaten und Parmesan, ergänzt. Ob kleiner oder großer Hunger Sie werden das Richtige finden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

10.11.2022 - 27.11.2022



Kontakt

Bioweingut-Heuriger Pferschy-Seper

Familie Pferschy-Seper

2340 Mödling, Fr.Schillerstraße 6

02236 892845



http://www.pferschy-seper.at