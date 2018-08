Erstellt am 05. August 2018, 00:00

Freitag, 17. August 2018, ab 18:18 Uhr wine.tunes | music, wine & food DJ Sounds, Krustettner Weine, Spritzer-Specials & Street Food mitten in den Weingärten am Eichbühel! Eintritt: € 5,- Abendkassa Samstag, 18. August 2018, ab 16:00 Uhr Ein Fest mitten in den Weingärten! Musikkapelle Paudorf & Borderland Dixieband Eintritt: € 15,- / Kinder 10-14 Jahre € 5,- / Kinder unter 10 Jahre frei (Abendkassa) Sonntag, 19. August 2018, ab 11 – 14:00 Uhr – Winzerbrunch – AUSVERKAUFT!!

Öffnungszeiten

17.08.2018 - 19.08.2018

17. August weintunes ab 18:18 Uhr; Samstag 18. August ab 16 Uhr; 19. August 11-14 Uhr

Kontakt

Buschenschankgemeinschaft Krustetten

Fr. Rswitha Holzheu

3508 Krustetten, Hollenburger Straße 28

02739 2115



http://www.heurigenkrustetten.at