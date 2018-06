Erstellt am 26. Juni 2018, 00:00

weine.tunes: music,wine&food 17. Aug. ab 18 Uhr; Samstag, 18. August: Ein Fest in den Weingärten ab 16 Uhr; Sonntag 19. August:11-14 Uhr: Kulinarischer Genuss am Eichbühel mit 7 - Gänge-Menü. Kontaktdaten: www.heurigenkrustetten.at Die Krustettner Winzer freuen sich, Sie in den Weingärten bewirten und verwöhnen zu dürfen. Ein Event der besonderen Art! ...gönnen Sie sich etwas Aussergewöhnliches!....

Öffnungszeiten

17.08.2018 - 19.08.2018

17. August weintunes ab 18 Uhr; Samstag 18. August ab 16 Uhr; 19. August 11-14 Uhr

Kontakt

Buschenschankgemeinschaft Krustetten

Fr. Rswitha Holzheu

3508 Krustetten, Hollenburger Straße 28

02739 2115



http://www.heurigenkrustetten.at