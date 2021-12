Liebe Besucher, Alljährlich findet am 1. Sonntag im Dezember das Traditionelle Christbaumaussuchen in unserem Christbaumwald in Henzing - Tullner Aussicht - statt. Heuer ist es der 5. Dezember 2021 - zusätzlich bieten wir das Aussuchen in der Kultur auch am Mittwoch, 8. Dezember 2021 jeweils von 9 bis 16 Uhr an! Dabei haben Sie die Möglichkeit in vorweihnachtlicher Stimmung und vor allem stressfrei ihren gewünschten Christbaum auszusuchen und ihn mit einer Schleife zu markieren. Die Bäume werden kurz vor dem gewünschten Abholdatum frisch geschnitten und stehen dann zur Abholung bei uns im Hof bereit! Unser spezielles Service für Sie: Lagerung der Bäume bis 24. Dezember gratis Kreuzmontage Zustellung nach Vereinbarung Gutscheinaktion beim "November-Buschenschanktermin" Der klassische Christbaumverkauf findet jährlich von 9. - 24.12. in unserem Hof statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten

09.12.2021 - 24.12.2021

täglich ab 11 Uhr

Kontakt

CHRISTBAUMVERKAUF bei Familie Hauck

Familie Hauck

3443 Henzing, Henzinger Straße 8

02274 2273



https://www.buschenschank-hauck.at